Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Danemark 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 14,3 km, le champion de Suède de la discipline a signé le meilleur temps en 15:28″, à plus de 55 km/h de moyenne. Il devance Alec Segaert (Lotto), +05″, et son coéquipier Mads Pedersen, +14″, qui conforte son maillot bleu de leader du classement général.

Pedersen komt niet aan de tijd van zijn teamgenoot en dus gaat Soderqvist er met de overwinning vandoor. Na drie dagen koers hebben we een Deense, Noorse en Zweedse overwinning in

Denemarken.

📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/0laV8miE0W

August 14, 2025