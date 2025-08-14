Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Danemark 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 14,3 km, le champion de Suède de la discipline a signé le meilleur temps en 15:28″, à plus de 55 km/h de moyenne. Il devance Alec Segaert (Lotto), +05″, et son coéquipier Mads Pedersen, +14″, qui conforte son maillot bleu de leader du classement général.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour du Danemark
  1. Jakob Söderqvist
  2. Alec Segaert
  3. Mads Pedersen

Crédit : PostNord Danmark Rundt