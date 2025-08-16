Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape du Tour du Danemark 2025. Au terme de ce dernier jour de course, le Danois s’est offert sa troisième victoire de la semaine, en dominant Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) et Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), qui prend la deuxième place du classement général derrière son leader Mads Pedersen. Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm) complète le podium final.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour du Danemark
  1. Mads Pedersen
  2. Jakob Söderqvist
  3. Niklas Larsen

Crédit : Lars Rønbøg / FrontzoneSport