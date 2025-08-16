Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape du Tour du Danemark 2025. Au terme de ce dernier jour de course, le Danois s’est offert sa troisième victoire de la semaine, en dominant Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) et Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), qui prend la deuxième place du classement général derrière son leader Mads Pedersen. Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm) complète le podium final.

🤯 Mads Pedersen, encore lui ! Le Danois remporte la 5e étape du Tour du Danemark devant Axel Zingle !#LesRP #PNDKR25 pic.twitter.com/2mdt77Hdhg — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 16, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour du Danemark

Mads Pedersen Jakob Söderqvist Niklas Larsen

