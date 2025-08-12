Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Danemark 2025. Dans le final, un groupe de favoris se détache du peloton avec l’inévitable Mads Pedersen mais aussi son coéquipier Mattias Skejlmose. Sans surprise, Mads Pedersen domine ce groupe de neuf coureurs au sprint et s’impose, devant Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) et Conrad Haugsted (Team ColoQuick), rescapé de l’échappée matinale. Pedersen décroche sa dixième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Mads Pedersen seul au monde ! Le Danois remporte la première étape du Tour du Danemark au sprint 🚀 pic.twitter.com/AQdL0SFY3p — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 12, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Danemark

Mads Pedersen Lukas Kubis Conrad Haugsted

