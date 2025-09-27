Magdeleine Vallieres (Canada) est devenue, ce samedi, championne du monde de la course en ligne Femmes Élite. Présente dans un groupe qui a anticipé la bagarre finale sans la présence de réelle grande favorite, la Canadienne a créé la surprise en s’imposant dans les rues de Kigali, décrochant sa deuxième victoire chez les professionnels. Elle devance Niamh Fisher-Black (Nouvelle-Zélande) et Mavi Garcia (Espagne). Première Française, Juliette Labous prend la 13ᵉ place.
Le classement des championnats du monde Élite Femmes
- Magdeleine Vallieres
- Niamh Fisher-Black
- Mavi Garcia
