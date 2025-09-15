Thomas Voeckler vient de dévoiler l’identité des huit coureurs qui représenteront la France lors des championnats du monde au Rwanda.

À moins d’une semaine du début des championnats du monde de cyclisme à Kigali au Rwanda, Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé sa sélection. Julian Alaphilippe, Louis Barré, Julien Bernard, Jordan Jegat, Valentin Madouas, Valentin Paret-Peintre, Paul Seixas et Pavel Sivakov ont été retenus. Pavel Sivakov disputera également le CLM par équipes mixte, tout comme Bruno Armirail et Paul Seixas, alignés sur le CLM individuel également.

La sélection française pour les championnats du monde de cyclisme 2025

Course en ligne :

Julian Alaphilippe

Louis Barré

Julien Bernard

Jordan Jegat

Valentin Madouas

Valentin Paret-Peintre

Paul Seixas

Pavel Sivakov

🔥 Championnats du Monde Route UCI 2025 – Kigali – Rwanda 🌈 🇫🇷 Découvrez l’ensemble de la sélection Equipe de France pour les Championnats du Monde Route UCI 2025 🇫🇷#worlds #kigali #uci pic.twitter.com/1RExpW0JQD — FFC (@FFCyclisme) September 15, 2025

CLM :

Bruno Armirail

Paul Seixas

CLM par équipes mixte :