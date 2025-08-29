Paul Seixas (France) a remporté, ce vendredi, l’étape 6b du Tour de l’Avenir 2025. Après la victoire de Jarno Widar (Belgique) ce vendredi matin, le Français a signé le meilleur temps sur cette dernière étape, un contre-la-montre individuel en bosse de 10,3 km sur les pentes de La Rosière. Le Lyonnais a réalisé ce chrono en 14:16″, à près de 26 km/h de moyenne. Il devance Jorgen Nordhgaen (Norvège) et Jarno Widar (Belgique). Paul Seixas remporte le classement général de ce Tour de l’Avenir 2025. Sur le podium final, le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale devance Jarno Widar et Jorgen Nordhgaen.

Le classement de l’étape 6b du Tour de l’Avenir
  1. Paul Seixas
  2. Jorgen Nordhgaen
  3. Jarno Widar

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Jolypics / Tour de l’Avenir