Paul Seixas (France) a remporté, ce vendredi, l’étape 6b du Tour de l’Avenir 2025. Après la victoire de Jarno Widar (Belgique) ce vendredi matin, le Français a signé le meilleur temps sur cette dernière étape, un contre-la-montre individuel en bosse de 10,3 km sur les pentes de La Rosière. Le Lyonnais a réalisé ce chrono en 14:16″, à près de 26 km/h de moyenne. Il devance Jorgen Nordhgaen (Norvège) et Jarno Widar (Belgique). Paul Seixas remporte le classement général de ce Tour de l’Avenir 2025. Sur le podium final, le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale devance Jarno Widar et Jorgen Nordhgaen.

🚴 #TourdelAvenir | 🏆 C’est fait : PAUL SEIXAS REMPORTE LE TOUR DE L’AVENIR ! 🇫🇷 Deuxième du général avant le dernier chrono, le prodige de 18 ans ÉCRASE la concurrence et devient le 20e Français vainqueur de l’épreuve ! pic.twitter.com/U9FBWW7DLX — francetvsport (@francetvsport) August 29, 2025

Le classement de l’étape 6b du Tour de l’Avenir

Paul Seixas Jorgen Nordhgaen Jarno Widar

Results powered by FirstCycling.com