La formation UAE Team Emirates – XRG a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape de La Vuelta 2025. Au terme de ce contre-la-montre par équipe de 24,1 km autour de Figueres en Espagne, l’équipe émiratie a signé le meilleur temps en 25:26″, à près de 57 km/h de moyenne. Juan Ayuso, Joao Almeida et leurs coéquipiers ont devancé la Visma | Lease a Bike de Jonas Vingegaard, +08″, et l’équipe Lidl-Trek, +10″. Jonas Vingegaard retrouve le maillot rouge de leader, 8″ devant Almeida et Ayuso.
Le classement de la 5ᵉ étape de La Vuelta
- UAE Team Emirates – XRG
- Visma | Lease a Bike
- Lidl-Trek