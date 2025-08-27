À découvrir

La Vuelta : plusieurs vélos dérobés chez Visma | Lease a Bike Quelques heures après la victoire de Jonas Vingegaard, plusieurs vélos ont été dérobés dans le camion de la Visma | Lease a Bike.

Deux vertèbres fracturées pour Guillaume Martin Après avoir abandonné La Vuelta sur chute, Guillaume Martin souffre de deux vertèbres fracturées.

Présentation de la 3ᵉ étape de La Vuelta Troisième et dernière étape 100% italienne ce lundi. Voici la présentation de la 3ᵉ étape de La Vuelta 2025.

La Vuelta : Jonas Vingegaard fait coupe double sur la 2ᵉ étape Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté la 2ᵉ étape de La Vuelta au sommet de Limone Piemonte devant Giulio Ciccone et...

Présentation de la 2ᵉ étape de La Vuelta Déjà une première arrivée au sommet au programme ce dimanche. Voici la présentation de la 2ᵉ étape de La Vuelta 2025.

La Vuelta : Jasper Philipsen premier maillot rouge Déjà vainqueur de la première étape du Tour de France, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 1ʳᵉ étape de La Vuelta.

Présentation de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 186,1 km de course entre Turin et Novara en Italie. Voici la présentation de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 2025.

La startlist de La Vuelta 2025 À la veille du Grand Départ, voici la startlist définitive de La Vuelta 2025 et le numéro de dossard des 184 coureurs.

Les favoris de la Vuelta 2025 À quelques jours du Grand Départ qui sera donné depuis Turin en Italie, voici nos 10 favoris de La Vuelta 2025.