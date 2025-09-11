Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ étape de La Vuelta 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 12,2 km dans les rues de Valladolid, le champion d’Italie a réalisé le meilleur temps en 13:01″, à plus de 56 km/h de moyenne. Il devance Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), battu pour moins d’une seconde, et Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), +08″, qui reprend 10″ à Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et revient à 40″ du Danois au général.

Le classement de la 18ᵉ étape de La Vuelta
  1. Filippo Ganna
  2. Jay Vine
  3. Joao Almeida

Crédit : La Vuelta