Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 73ᵉ édition de la Coppa Sabatini en Italie. Déjà vainqueur du GP Industria & Artigianato et du Tour de Toscane, le Mexicain enchaine une troisième victoire en cinq jours seulement. Il devance Benjamin Thomas (Cofidis) et Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), rescapé de l’échappée.
Isaac del Toro completes the Italian hat-trick! 🇮🇹🇲🇽 #CoppaSabatini
🏆 GP Industria & Artigianato
🏆 Giro della Toscana
🏆 Coppa Sabatini pic.twitter.com/nV1z68DL6D
— Eemeli (@LosBrolin) September 11, 2025
Le classement de la Coppa Sabatini 2025
- Isaac Del Toro
- Benjamin Thomas
- Ben Granger
