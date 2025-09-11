Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 73ᵉ édition de la Coppa Sabatini en Italie. Déjà vainqueur du GP Industria & Artigianato et du Tour de Toscane, le Mexicain enchaine une troisième victoire en cinq jours seulement. Il devance Benjamin Thomas (Cofidis) et Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), rescapé de l’échappée.

Le classement de la Coppa Sabatini 2025
  1. Isaac Del Toro
  2. Benjamin Thomas
  3. Ben Granger

