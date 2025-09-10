Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 97ᵉ édition du Tour de Toscane. Dans la dernière ascension du jour, le Mexicain distance tous ses concurrents et s’envole vers la victoire. Au terme de 27 kilomètres en solitaire, Isaac Del Toro s’impose et décroche sa 11ᵉ victoire de la saison, la 82ᵉ de l’équipe UAE Team Emirates – XRG cette année. Il devance Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) et Steff Cras (TotalEnergies).

He just can’t stop winning! 🏆 Isaac del Toro claims victory at the Giro della Toscana — his 11th of the season! 👏 pic.twitter.com/iF5CiFDDxX — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 10, 2025

Le classement du Tour de Toscane 2025

Isaac Del Toro Michael Storer Steff Cras

