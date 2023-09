Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mercredi, le Tour de Toscane. À 29 kilomètres de l’arrivée, dans la principale ascension du jour, le Monte Serra (9,3 km à 6,6%), Pavel Sivakov accélère et distance tous ses adversaires. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) parvient à revenir sur Sivakov en bas de la descente. Pour son retour à la compétition, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est en difficulté et ne parvient pas à suivre son coéquipier Felix Großschartner derrière le duo de tête. Battu au sprint dimanche sur le GP de Montréal, Sivakov a parfaitement joué le coup en attaquant l’Équatorien à la sortie d’un rond-point juste avant la flamme rouge. Le Français signe sa première victoire de la saison et devance Carapaz. Großschartner prend la troisième place devant Tadej Pogacar, 4ᵉ.

