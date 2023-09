Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Montréal. Dans les derniers tours, l’équipe UAE Team Emirates accélère en tête de peloton et fait des dégâts, on assiste à une course d’élimination. À 10 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière ascension de la Côte Camilien-Houde, Adam Yates passe à l’offensive, avant d’être rejoint par Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). Les deux hommes vont résister au retour des poursuivants dans le final. Adam Yates lance son sprint le premier et signe sa 5ᵉ victoire de la saison à Montréal devant Pavel Sivakov. Alex Aranburu (Movistar Team) prend la 3ᵉ place devant Valentin Madouas (Groupama-FDJ), 4ᵉ.

Le classement du Grand Prix Cycliste de Montréal