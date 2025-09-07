Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 47ᵉ édition du GP Industria & Artigianato. Après avoir fait l’effort dans la dernière ascension du jour, le Mexicain est revenu sur le duo de tête et s’est imposé au sprint devant Christian Scaroni (XDS Astana Team) et Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta). Premier Français, Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) prend la cinquième place.

Le classement du GP Industria & Artigianato 2025
  1. Isaac Del Toro
  2. Christian Scaroni
  3. Davide Piganzoli

