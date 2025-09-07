Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 47ᵉ édition du GP Industria & Artigianato. Après avoir fait l’effort dans la dernière ascension du jour, le Mexicain est revenu sur le duo de tête et s’est imposé au sprint devant Christian Scaroni (XDS Astana Team) et Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta). Premier Français, Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) prend la cinquième place.
🚴🏼🇦🇪🏆🟰 UAE acaba de igualar su récord de victorias. Ya son 8️⃣1️⃣
Isaac del Toro se impone en el #GPLarciano y sitúa al equipo emiratí a solo cuatro triunfos de la plusmarca absoluta, Columbia 2009, con 85
📺 Lo viviste en @StreamMaxES, #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/MSZAzX9wAI
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 7, 2025
Le classement du GP Industria & Artigianato 2025
- Isaac Del Toro
- Christian Scaroni
- Davide Piganzoli
Results powered by FirstCycling.com