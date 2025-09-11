Le parcours du contre-la-montre passe de 27 à 12,2 kilomètres afin d’assurer « le bon déroulement de l’étape ».

« Dans l’optique d’assurer une plus grande sécurité pour le bon déroulement de l’étape, l’organisation de La Vuelta, en coordination avec la Mairie de Valladolid et après avoir consulté le Collège des Commissaires, a décidé que le contre-la-montre de la 18ᵉ étape se disputera sur un parcours de 12,2 kilomètres, partant et arrivant aux endroits initialement prévus », précise les organisateurs.