Les coureurs s’élancent pour le seul CLM individuel de cette Vuelta ce jeudi. Voici la présentation de la 18ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Contre-la-montre individuel avec une petite montée au début du parcours. Les spécialistes du contre-la-montre peuvent prendre l’avantage sur les grimpeurs purs, car le parcours n’est pas techniquement compliqué et se déroule principalement le long de larges avenues.

Premier départ : 14 h 12

Dernière arrivée : 17 h 30

Nos favoris : Filippo Ganna, Jay Vine, Stefan Küng, Alec Segaert, Joao Almeida, Bruno Armirail.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 15 sur Eurosport 1.