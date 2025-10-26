La Principauté de Monaco et Unipublic ont présenté le parcours de la première étape de La Vuelta 26, un CLM individuel de 9,6 kilomètres.

À dix mois du départ de La Vuelta 26 depuis Monaco, le Comité d’organisation a dévoilé les parcours en Principauté de cet évènement sportif qui marquera l’année prochaine. Après avoir lancé le Giro en 1966, organisé le Grand Départ du Tour de France en 2009, Monaco s’apprête à vibrer de nouveau au rythme du cyclisme et deviendra la seule ville au monde à avoir donné le départ des trois Grands Tours.

À 300 jours du Grand Départ

« Au travers de cet événement sportif, nous avons l’opportunité de montrer au monde une autre facette de notre pays, tourné vers la promotion du sport dit populaire, dans son sens le plus noble. Accueillir La Vuelta est bien plus qu’une célébration du sport, de ses athlètes, de la performance dans une discipline d’une grande exigence. C’est un symbole d’ouverture et de rayonnement pour notre pays qui, je le rappelle, est en cette année 2025 la Capitale Mondiale du Sport », a affirmé S.A.S. le Prince Albert II.

« Aujourd’hui, nous sommes à 300 jours du Grand Départ de La Vuelta 26, et Monaco s’apprête à écrire une nouvelle page de son intense et brillante histoire sportive« , s’est exprimé S.E. M. Christophe Mirmand, Ministre d’Etat. « Monaco est synonyme d’excellence sportive et de capacité organisationnelle. Certains des événements les plus prestigieux au monde s’y déroulent, avec le Grand Prix de Formule 1 comme joyau de la couronne. Lancer La Vuelta dans ce cadre est à la fois un honneur et une garantie de succès pour tous », a déclaré Javier Guillén, Directeur Général de La Vuelta.

Un CLM inaugural de 9,6 km

Pour le départ de La Vuelta 26 depuis Monaco, les festivités débuteront le jeudi 20 août avec la traditionnelle présentation des équipes. Point d’orgue de ces quatre jours de manifestation, le contre-la-montre individuel long de 9,6 kilomètres dont le départ sera donné depuis la Place du Casino samedi 22 août. Le tracé, intégralement dessiné dans les rues de la Principauté, mettre en valeur des lieux emblématiques monégasques : la Place du Casino avec son Hôtel de Paris et son Café de Paris, le quartier des Moulins, le virage du Fairmont, le quartier du Larvotto, le port Hercule, le port de Fontvieille, le chapiteau du Cirque qui sera traversé par les coureurs, le Stade Louis II et l’arrivée sur la ligne de départ/arrivée du Grand Prix de Formule 1.

Autre temps fort, la deuxième étape le dimanche 23 août dont le départ fictif sera donné depuis la Place du Palais Princier. Le départ réel s’effectuera, lui, depuis le Jardin Exotique et les coureurs s’élanceront en direction de la France. Cette présentation officielle a également été l’occasion du passage de témoin symbolique entre l’Italie, qui a accueilli le départ de La Vuelta 25, et Monaco.