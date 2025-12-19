Le parcours de La Vuelta 2026 reliera Monaco à Grenade, en passant par la France et Andorre, soit quatre pays visités.

Alors que le Grand Départ de Monaco avait déjà été présenté, Unipublic a dévoilé, ce mercredi 17 décembre, le parcours complet de La Vuelta 2026 dans la principauté et en présence de S.A.S. le Prince Albert II. Le Grand Départ et l’arrivée finale prendront place dans des lieux de prestige chargés d’histoire : le casino de Monaco et l’Alhambra de Grenade. Comme en 2025 après le Grand Départ du Piémont, en Italie, la France fera le lien entre le coup d’envoi et la péninsule ibérique, avec une arrivée pour sprinteurs-puncheurs à Manosque et une autre plus corsée à Font-Romeu. L’entrée dans les Pyrénées annonce un concentré de montagne dans l’autre principauté, Andorre, qui sera visitée par La Vuelta pour la 23e fois.

Pour l’essentiel, ce sont des retours en terrain connu. Valdelinares n’a pas reçu La Vuelta depuis une fiesta colombienne en 2014 avec Winner Anacona en vainqueur et Nairo Quintana en nouveau leader. Le dernier coureur sacré à l’Alto de Aitana fut le Français Pierre Latour en 2016. Son successeur devra mettre à profit plus de 5.000 mètres de dénivelé. Qui s’imposera à Calar Alto aura auparavant escaladé l’Alto de Velefique, comme le Colombien Miguel Angel Lopez, premier à l’observatoire de la province d’Almeria en 2017. La Sierra de la Pandera est plus fraîche dans les mémoires avec le succès de l’Équatorien Richard Carapaz en 2022. C’est lui aussi qui s’était présenté avant tous les autres à Penas Blancas la même année.

Des difficultés inédites

Deux nouvelles difficultés apparaissent : un secteur de 3,5km de route non-asphaltée menant au Puerto El Bartolo situé à 16km de l’arrivée de la 6e étape à Castellon et le collado del Alguacil, ultime difficulté et non des moindres puisqu’au fil de ses 8km il présente des passages particulièrement raides, jusqu’à 20% de déclivité. Point final de la 20e étape, c’est une ascension inédite de La Vuelta qui ponctuera une journée marquée en Sierra Nevada par une double montée de l’Alto de Hazallanas.

Si les spécialistes du contre-la-montre auront à leur disposition, en plus des 9km de Monaco le premier jour, une étape plus longue que ces dernières années avec 32,5km plutôt plats de Puerto de Santa Maria à Jerez de la Frontera, les sprinteurs auront quatre ou cinq étapes pour s’exprimer, dans un temps de travail à partager avec les puncheurs, y compris le dernier jour puisque l’arrivée à l’Alhambra de Grenade présente une montée d’environ un kilomètre. Pour parachever les trois semaines de course dans un écrin de beauté, haut lieu de culture et d’histoire