Jonas Vingegaard a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape de La Vuelta 2025. Alors que l’équipe UAE a roulé toute la journée pour Joao Almeida, le Portugais n’était pas au mieux dans l’ascension finale de la Bola del Mundo. Jonas Vingegaard en profite et attaque à un kilomètre de l’arrivée. Le maillot rouge s’impose en solitaire et décroche sa troisième victoire sur cette Vuelta. Il devance son coéquipier Sepp Kuss et Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe). Peu de changement au classement général, si ce n’est Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) qui prend la 5ème place et le maillot blanc à Giulio Pelizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe).
La dernière étape de montagne pour Vingegaard ! Sauf catastrophe, le Danois va remporter #LaVuelta25, dimanche à Madrid, après sa victoire autoritaire à la Bola del Mundo #LesRP pic.twitter.com/bYMXwfMsJA
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 13, 2025
Le classement de la 20ᵉ étape de La Vuelta 2025
- Jonas Vingegaard
- Sepp Kuss
- Jai Hindley
