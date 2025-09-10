Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 17ᵉ étape de La Vuelta 2025. Dans l’ascension finale de l’Alto de El Morredero, les favoris se regardent et Giulio Pellizzari en profite pour s’isoler seul en tête. À 21 ans, l’Italien s’impose et décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et son coéquipier Jai Hindley. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rouge, 50″ devant Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) avant le CLM individuel ce jeudi.
Première victoire professionnelle pour Giulio Pellizzari, et quelle victoire 🙌 pic.twitter.com/qZNXMqmU6O
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 10, 2025
Le classement de la 17ᵉ étape de La Vuelta
- Giulio Pellizzari
- Tom Pidcock
- Jai Hindley
