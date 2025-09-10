À découvrir

Présentation de la 15ᵉ étape de La Vuelta Une belle opportunité pour les baroudeurs ce dimanche. Voici la présentation de la 15ᵉ étape de La Vuelta.

14ᵉ étape La Vuelta : Marc Soler offre une septième victoire à UAE Septième victoire sur cette Vuelta pour la formation UAE Team Emirates - XRG. Marc Soler a remporté la 14ᵉ étape en solitaire.

La Vuelta : Israel – Premier Tech modifie son maillot Alors que La Vuelta est perturbée par plusieurs manifestations pro palestiniennes, Israel - Premier Tech a modifié son maillot.

Tour de Grande-Bretagne : Remco Evenepoel vainqueur de l’étape reine Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté l'étape reine du Tour de Grande-Bretagne. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) reste leader.

Présentation de la 14ᵉ étape de La Vuelta Nouvelle étape de montagne dans les Asturies ce samedi. Voici la présentation de la 14ᵉ étape de La Vuelta.

La Vuelta : Joao Almeida devance Vingegaard au sommet de l’Angliru Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 13ᵉ étape de La Vuelta au sommet de l'Angliru devant Jonas Vingegaard.

Présentation de la 13ᵉ étape de La Vuelta Les coureurs ont rendez-vous avec l'Angliru et ses terribles pourcentages ce vendredi. Voici la présentation de la 13ᵉ étape de La Vuelta.

La Vuelta : Juan Ayuso s’offre la 12ᵉ étape Juan Ayuso a remporté la 12ᵉ étape de La Vuelta, la cinquième victoire d'UAE Team Emirates - XRG sur ce Tour d'Espagne.

3ᵉ étape Tour de Grande-Bretagne : Matthew Brennan s’impose Idéalement lancé par Olav Kooij, Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté la 3ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne et permet à...