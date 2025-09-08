À 31 ans, le triple champion de France du CLM Bruno Armirail s’est engagé avec la formation Visma | Lease a Bike.

Bruno Armirail courra pour l’équipe Visma | Lease a Bike pendant les deux prochaines années. À 31 ans, le natif de Bagnères-de-Bigorre évolue au niveau WorldTour depuis huit ans et est reconnu comme un coureur très polyvalent, doté d’un gros moteur et d’excellentes aptitudes en contre-la-montre. Il est triple champion national du contre-la-montre et porte actuellement le maillot de champion national de la discipline. Cette saison, Armirail a démontré son style de course offensif, remportant les titres de meilleur grimpeur au Tour du Pays Basque et au Critérium du Dauphiné.

Bruno Armirail :

« C’est une opportunité unique dans ma carrière de courir pour l’une des meilleures équipes du monde. Je veux me mettre au défi en changeant d’environnement et en courant pour la première fois pour une équipe étrangère. J’ai également hâte de faire partie d’une équipe capable de viser la victoire dans presque toutes les courses. Je compte jouer un rôle de soutien important lors des grandes courses, mais j’espère aussi continuer à progresser dans les contre-la-montre, les ascensions et le contrôle des échappées. »