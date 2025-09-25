À 23 ans, Juan Ayuso a signé un contrat de cinq ans avec la formation Lidl-Trek.

Lidl-Trek vient d’annoncer la signature d’un contrat de cinq ans avec Juan Ayuso. L’Espagnol de 23 ans s’est révélé en 2022 en montant sur le dernier podium de la Vuelta a España pour ses débuts sur un Grand Tour. L’année suivante, il a réalisé une nouvelle performance remarquable, terminant quatrième au classement général et remportant le maillot blanc de meilleur jeune. Doué en contre-la-montre et grimpeur, Ayuso s’est déjà imposé comme l’un des coureurs par étapes les plus prometteurs du peloton. Son palmarès comprend des victoires au classement général sur le Tour du Pays-Basque, Tirreno-Adriatico, deux victoires d’étape sur la Vuelta a España, une victoire d’étape au Giro d’Italia et quatre victoires en contre-la-montre.

Project Juan 🤘🔧 We’re excited to announce that Juan Ayuso has signed a five-year contract with Lidl-Trek! Welcome to the Team, Juan 🤝 Full story 📰 here: https://t.co/6SwUWRyOgk pic.twitter.com/D0lLYt7H6n — Lidl-Trek (@LidlTrek) September 25, 2025

Juan Ayuso :

« Je suis vraiment ravi. Rejoindre Lidl-Trek marque le début d’un nouveau chapitre important de ma carrière et je suis motivé pour continuer à progresser en tant que coureur. Le changement apporte toujours une nouvelle énergie et de nouvelles ambitions, alors j’ai hâte de commencer. De l’extérieur, on peut constater que l’équipe a construit une identité forte, avec beaucoup d’unité et d’ambition. Le projet à long terme qu’ils mettent en place est unique et spécial. »

« C’est un endroit où je peux franchir une nouvelle étape dans mon développement, entouré de coureurs et d’un staff qui partagent les mêmes objectifs. Je veux continuer à progresser sur les plus grandes courses ; l’équipe a l’ambition de devenir la meilleure équipe du monde, alors j’ai vraiment hâte de contribuer à ce succès. Je suis extrêmement reconnaissant envers l’équipe de m’avoir offert cette opportunité et de m’avoir accordé sa confiance. J’ai hâte de porter le maillot Lidl-Trek ! »