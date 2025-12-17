Après l’arrêt d’Arkéa et B&B Hotels, le vainqueur de la Coupe de France 2025 Clément Venturini rejoint l’équipe Unibet Rose Rockets.
Après un long moment d’incertitude suite à la disparition de l’équipe Arkéa et B&B Hotels, Clément Venturini a trouvé un point de chute pour la saison 2026. À 32 ans, Venturini est capable de briller sur tous les terrains. Vainqueur de la Coupe de France de cyclisme 2025 et septuple champion de France de cyclo-cross, il apportera toute son expérience à l’équipe Unibet Rose Rockets, qui rêve de disputer le Tour de France.
— Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) December 16, 2025
Clément Venturini :
« Je suis vraiment heureux de rejoindre les Unibet Rose Rockets. Le projet est très séduisant : ambitieux, fun et plein d’énergie. Je sens que cette équipe ose courir et ose être différente, et cela me correspond parfaitement. Je veux apporter mon expérience, me battre pour les résultats et aider l’équipe à grandir sur la route. C’est pourquoi je ne ferai pas de programme de cyclo-cross cet hiver. Toute mon attention sera tournée vers la saison sur route, et j’ai hâte de commencer. »
Bas Tietema, propriétaire de l’équipe Unibet Rose Rockets :
« Remporter la Coupe de France, décrocher plusieurs titres nationaux et évoluer pendant des années au plus haut niveau parlent d’eux-mêmes. Mais ce qui nous a le plus impressionnés, c’est la palette de compétences et la polyvalence de Clément. C’est un coureur complet et un véritable professionnel, qui apporte de la qualité dans tous les aspects de la course. Avec son arrivée, nous franchissons clairement un cap pour être encore plus performants sur la FDJ United Series, tout en poursuivant notre lutte pour de précieux points UCI. »