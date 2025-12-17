« Je suis vraiment heureux de rejoindre les Unibet Rose Rockets. Le projet est très séduisant : ambitieux, fun et plein d’énergie. Je sens que cette équipe ose courir et ose être différente, et cela me correspond parfaitement. Je veux apporter mon expérience, me battre pour les résultats et aider l’équipe à grandir sur la route. C’est pourquoi je ne ferai pas de programme de cyclo-cross cet hiver. Toute mon attention sera tournée vers la saison sur route, et j’ai hâte de commencer. »

« Remporter la Coupe de France, décrocher plusieurs titres nationaux et évoluer pendant des années au plus haut niveau parlent d’eux-mêmes. Mais ce qui nous a le plus impressionnés, c’est la palette de compétences et la polyvalence de Clément. C’est un coureur complet et un véritable professionnel, qui apporte de la qualité dans tous les aspects de la course. Avec son arrivée, nous franchissons clairement un cap pour être encore plus performants sur la FDJ United Series, tout en poursuivant notre lutte pour de précieux points UCI. »