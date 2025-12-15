Le sprinteur australien Sam Welsford a signé un contrat de deux ans avec l’équipe Ineos Grenadiers à partir de 2026.

Sam Welsford s’est officiellement engagée avec l’équipe Ineos Grenadiers. Après deux saisons au sein de la formation Red Bull Bora-Hansgrohe, où il a remporté six victoires d’étape au Tour Down Under, Welsford arrive au sein de l’équipe britannique à l’âge de 29 ans. Malgré sept de ses douze victoires acquises en World Tour, l’Australien n’a disputé qu’un Grand Tour dans sa carrière (Tour de France 2023). Welsford travaillera en étroite collaboration avec Elia Viviani, sprinteur récemment retraité et multiple champion du monde sur piste, désormais directeur sportif.

Sam Welsford :

« Je suis ravi de rejoindre les Grenadiers. J’ai toujours admiré le professionnalisme de l’équipe et son engagement total envers ses objectifs. Je suis convaincu que c’est l’environnement idéal pour continuer à progresser en tant que sprinteur et viser de grands résultats. J’ai très envie de contribuer, d’apprendre et de courir avec la détermination qui fait la renommée de cette équipe. »

Geraint Thomas, directeur de course :

« Nous n’avons pas eu beaucoup de sprinteurs dans l’équipe par le passé, mais lorsqu’il y en a eu, ils ont connu un certain succès. J’espère que Sam pourra perpétuer cette tradition. Ayant eu un premier aperçu de son potentiel physique, nous pensons que Sam a encore une grande marge de progression. L’équipe a démontré sa maîtrise du placement de ses sprinteurs pour la victoire finale, et nous ferons de même pour lui donner des opportunités de gagner. Il possède un palmarès exceptionnel sur piste – champion olympique et multiple champion du monde de poursuite par équipes – donc sa façon de travailler dans cette discipline s’intégrera parfaitement à notre environnement d’équipe. Je suis impatient de le voir à l’œuvre. »