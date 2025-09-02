À découvrir

Présentation de la 8ᵉ étape de La Vuelta 163,5 km de course entre Monzón Templario et Zaragoza ce samedi. Voici la présentation de la 8ᵉ étape de La Vuelta 2025.

7ᵉ étape La Vuelta : le sursaut d’orgueil de Juan Ayuso Après avoir perdu du temps au classement général, Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 7ᵉ étape de La Vuelta en...

Paul Seixas remporte le Tour de l’Avenir 2025 Vainqueur du contre-la-montre final, Paul Seixas (France) remporte le Tour de l'Avenir 2025.

Présentation de la 7ᵉ étape de La Vuelta Nouvelle étape de montagne au programme ce vendredi. Voici la présentation de la 8ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Jay Vine vainqueur de la 6ème étape de La Vuelta Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 6ᵉ étape de La Vuelta devant Torstein Træen (Bahrain Victorious), qui s'empare du maillot...

Présentation de la 6ᵉ étape de La Vuelta Première étape de montagne au programme ce jeudi en Andorre. Voici la présentation de la 6ᵉ étape de La Vuelta 2025.

La Vuelta : UAE Team Emirates – XRG domine le CLM par équipe La formation UAE Team Emirates - XRG a remporté le CLM par équipe de La Vuelta devant la Visma de Jonas Vingegaard, qui retrouve...

Présentation de la 5ᵉ étape de La Vuelta Le peloton arrive en Espagne avec un CLM par équipe au programme. Voici la présentation de la 5ᵉ étape de La Vuelta 2025.

4ᵉ étape La Vuelta : Ben Turner s’impose à Voiron, Gaudu en rouge Ben Turner (Ineos Grenadiers) a remporté la 4ᵉ étape de La Vuelta dans les rues de Voiron. David Gaudu (Groupama-FDJ) s'empare du maillot rouge...