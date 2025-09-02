Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mardi, la 10ᵉ étape de La Vuelta 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, qui a mis près de 100 km à se former, l’Australien s’est défait de ses concurrents dans la montée finale pour s’imposer en solitaire et décrocher sa deuxième victoire sur cette Vuelta. Il devance les coureurs de la Movistar Pablo Castrillo et Javier Romo. Distancé dans la dernière ascension, Torstein Træen (Bahrain Victorious) cède son maillot rouge à Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).
Deuxième victoire sur la Vuelta pour Jay Vine ! Impérial, l’Australien de la formation UAE Emirates-XRG s’impose en solitaire devant Pablo Castrillo. De son côté, Jonas Vingegaard récupère le maillot rouge 👑#LesRP pic.twitter.com/PpYPJ2qsMW
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 2, 2025
Le classement de la 10ᵉ étape de La Vuelta
- Jay Vine
- Pablo Castrillo
- Javier Romo
