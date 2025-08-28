Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 6ᵉ étape de La Vuelta 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Australien a anticipé au pied de l’ascension finale et n’a plus jamais été revu par ses concurrents. Jay Vine s’impose au sommet de Pal et décroche sa troisième victoire d’étape sur les routes de La Vuelta. Il devance Torstein Træen (Bahrain Victorious), qui s’empare du maillot rouge de leader, et Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). Derrière, le groupe des favoris a franchi la ligne groupé. Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a été distancé à plus de 5 kilomètres de l’arrivée et a perdu plus de 12 minutes.

Jay Vine takes his career 3rd Vuelta a España stage win! #LaVuelta2025 pic.twitter.com/AwwS2XsV4U — Eemeli (@LosBrolin) August 28, 2025

Le classement de la 6ᵉ étape de La Vuelta

Jay Vine Torstein Træen Lorenzo Fortunato

Results powered by FirstCycling.com