Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape de La Vuelta 2025. Présent dans la bonne échappée du jour en compagnie de son coéquipier Jay Vine, Ayuso a attaqué dès les premiers pourcentages de l’ascension finale de Cerler. Huesca La Magia et a distancé tous ses concurrents. Après avoir perdu 12 minutes ce jeudi sur la première étape de montagne, Ayuso s’impose sur cette 8ᵉ étape. Il devance Marco Frigo (Israel – Premier Tech) et Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels). Torstein Træen (Bahrain Victorious) conserve le maillot rouge de leader.

Le classement de la 7ᵉ étape de La Vuelta
  1. Juan Ayuso
  2. Marco Frigo
  3. Raúl García Pierna

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : cxcling