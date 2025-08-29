Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape de La Vuelta 2025. Présent dans la bonne échappée du jour en compagnie de son coéquipier Jay Vine, Ayuso a attaqué dès les premiers pourcentages de l’ascension finale de Cerler. Huesca La Magia et a distancé tous ses concurrents. Après avoir perdu 12 minutes ce jeudi sur la première étape de montagne, Ayuso s’impose sur cette 8ᵉ étape. Il devance Marco Frigo (Israel – Premier Tech) et Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels). Torstein Træen (Bahrain Victorious) conserve le maillot rouge de leader.
Le classement de la 7ᵉ étape de La Vuelta
- Juan Ayuso
- Marco Frigo
- Raúl García Pierna
