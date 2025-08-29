Jarno Widar (Belgique) a remporté, ce vendredi matin, l’étape 6a du Tour de l’Avenir 2025. Après sa victoire sur l’étape reine ce jeudi, le Belge s’est de nouveau imposé devant Paul Seixas (France), qui cède cinq secondes. 7ᵉ de cette étape courte de 41,6 km autour de La Rosière, Maxime Decomble (France) conserve le maillot jaune, 29″ devant Seixas et 36″ devant Widar avant le CLM final en bosse ce vendredi après-midi.
Vainqeur de l’etappe Jarno Widar! #TourdelAvenir pic.twitter.com/C0kDCIiyYk
— Bas Tietema (@BasTietema) August 29, 2025
Le classement de l’étape 6a du Tour de l’Avenir
- Jarno Widar
- Paul Seixas
- Lorenzo Finn
Results powered by FirstCycling.com