Jarno Widar (Belgique) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Après avoir fait travailler ses hommes dans la montée finale de Tignes 2000, le Belge a placé son attaque décisive dans le dernier kilomètre avant de s’imposer. Il devance Paul Seixas (France) et Jorgen Nordhagen (Norvège), qui terminent à 05″. 12ᵉ de l’étape à 1:16″, Maxime Decomble (France) conserve le maillot jaune, 51″ devant Seixas.
Final stretch madness! Jarno Widar drops them all and takes the stage! 💥 #TourdelAvenir #TheMiniRocket pic.twitter.com/f68OX9muOS
— Eemeli (@LosBrolin) August 28, 2025
Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir
- Jarno Widar
- Paul Seixas
- Jorgen Nordhagen
