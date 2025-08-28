Jarno Widar (Belgique) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Après avoir fait travailler ses hommes dans la montée finale de Tignes 2000, le Belge a placé son attaque décisive dans le dernier kilomètre avant de s’imposer. Il devance Paul Seixas (France) et Jorgen Nordhagen (Norvège), qui terminent à 05″. 12ᵉ de l’étape à 1:16″, Maxime Decomble (France) conserve le maillot jaune, 51″ devant Seixas.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir
  1. Jarno Widar
  2. Paul Seixas
  3. Jorgen Nordhagen

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : jolypics / Tour de l’Avenir