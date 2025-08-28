À découvrir

aussi

Tour de l’Avenir : Paul Seixas remporte le prologue Paul Seixas (France) a remporté le prologue en bosse du Tour de l'Avenir devant Lorenzo Finn (Italie), qui termine à moins d'une seconde.

Joseph Blackmore remporte le Tour de l’Avenir 2024 Malgré la victoire de Pablo Torres au sommet du Colle delle Finestre, Joseph Blackmore (Grande-Bretagne) remporte le Tour de l'Avenir 2024, 12" devant l'Espagnol....

Tour de l’Avenir : Florian Samuel Kajamini s’impose à Condoue Florian Samuel Kajamini (Italie) a remporté la 5ᵉ étape du Tour de l'Avenir. Joseph Blackmore (Grande-Bretagne) récupère le maillot jaune de leader.

4ᵉ étape Tour de l’Avenir : Pablo Torres prend le pouvoir Vainqueur de la 4ᵉ étape du Tour de l'Avenir en solitaire, Pablo Torres (Espagne) s'empare du maillot jaune, 31" devant Jarno Widar.

Tour de l’Avenir : Joseph Balckmore fait coup double sur la 3ᵉ étape Joseph Blackmore (Grande-Bretagne) a remporté la 3ᵉ étape du Tour de l'Avenir devant Jarno Widar (Belgique) et Pablo Torres (Espagne).

2ᵉ étape Tour de l’Avenir : victoire de Ludovico Crescioli Ludovico Crescioli (Italie) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de l'Avenir en battant Ole Theiler (Allemagne) au sprint.

Tour de l’Avenir : Henrik Pedersen vainqueur de la 1ʳᵉ étape Le champion d'Europe Espoirs Henrik Pedersen (Danemark) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de l'Avenir devant ses compagnons d'échappée Gal Glivar et Tim...

Tour de l’Avenir : Michael Leonard remporte le prologue Michael Leonard (Canada) a remporté le prologue du Tour de l'Avenir 2024 devant Joseph Blackmore et Jakob Söderqvist.

Tour de l’Avenir 2024 : le parcours dévoilé Le parcours du Tour de l'Avenir 2024 vient d'être dévoilé. L’épreuve s’achèvera en Italie sur les pentes du colle delle Finestre.