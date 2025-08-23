Paul Seixas (France) a remporté, ce samedi, le prologue du Tour de l’Avenir 2025. Au terme de ces 3 kilomètres de course à 7,9% de pente moyenne, le Français a signé le meilleur temps en 7:19″, à plus de 24,5 km/h de moyenne. Il devance Lorenzo Finn (Italie) pour moins d’une seconde et Marco Schrettl (Autriche), qui complète le podium à 07″. Pour sa première course chez les Espoirs et pour son retour à la compétition, Paul Seixas s’empare du premier maillot jaune de ce Tour de l’Avenir.

Le classement du prologue du Tour de l’Avenir
  1. Paul Seixas
  2. Lorenzo Finn
  3. Marco Schrettl

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : X / Daniel Baal