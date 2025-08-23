Paul Seixas (France) a remporté, ce samedi, le prologue du Tour de l’Avenir 2025. Au terme de ces 3 kilomètres de course à 7,9% de pente moyenne, le Français a signé le meilleur temps en 7:19″, à plus de 24,5 km/h de moyenne. Il devance Lorenzo Finn (Italie) pour moins d’une seconde et Marco Schrettl (Autriche), qui complète le podium à 07″. Pour sa première course chez les Espoirs et pour son retour à la compétition, Paul Seixas s’empare du premier maillot jaune de ce Tour de l’Avenir.

🇫🇷 @tourdelavenir – Prologue 🥇 @seixas_paul ne pouvait pas rêver mieux pour lancer ces 7 jours de course 👊🏻 Une victoire arrachée pour 7 dixièmes de secondes qui lui permet d’endosser le maillot de leader dès la première étape ! Bravo Paul 🤩 🥇 What a way to kick off the… pic.twitter.com/nXhZSDnXIW — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) August 23, 2025

Le classement du prologue du Tour de l’Avenir

Paul Seixas Lorenzo Finn Marco Schrettl

