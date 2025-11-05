Qui succèdera à Fem van Empel et Thibau Nys ? Voici la présentation des championnats d’Europe de cyclo-cross 2025.  

La 23ᵉ édition des championnats d’Europe de cyclo-cross ont lieu ce week-end, les 8 et 9 novembre à Middelkerke, en Belgique. Quelques semaines après le début de la saison, c’est l’un des premiers gros rendez-vous de l’hiver, avant les premières manches de Coupe du monde. L’an dernier, Thibau Nys (Belgique) et Fem van Empel (Pays-Bas) avaient décroché le titre. Les deux champions tenteront de rééditer cette performance cette année.

Le palmarès des championnats d’Europe de cyclo-cross

Le programme des championnats d’Europe de cyclo-cross 2025

Samedi 8 novembre : 

  • 11 h 00 : Femmes Junior
  • 13 h 00 : Hommes U23
  • 15 h 00 : Femmes Élite

Dimanche 9 novembre :

  • 11 h 00 : Hommes Junior
  • 13 h 00 : Femmes U23
  • 15 h 00 : Hommes Élite
Les favoris des championnats d’Europe de cyclo-cross 2025
Femmes :


 

 

Fem van Empel (Pays-Bas) ★★★

 


 

 

Lucinda Brand (Pays-Bas) ★★

 


 

 

Sara Casasola (Italie) ★

 


Hommes :

Thibau Nys (Belgique) ★★★


 

 

Michael Vanthourenhout (Belgique) ★★

 


 

 

Joris Nieuwenhuis (Pays-Bas) ★

 


 

 

Pim Ronhaar (Pays-Bas) ★

 


Comment suivre les championnats d’Europe de cyclo-cross 2025 à la TV ?

Les championnats d’Europe de cyclo-cross seront à suivre les antennes d’Eurosport.

Crédit : UEC / Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2024