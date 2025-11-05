Qui succèdera à Fem van Empel et Thibau Nys ? Voici la présentation des championnats d’Europe de cyclo-cross 2025.

La 23ᵉ édition des championnats d’Europe de cyclo-cross ont lieu ce week-end, les 8 et 9 novembre à Middelkerke, en Belgique. Quelques semaines après le début de la saison, c’est l’un des premiers gros rendez-vous de l’hiver, avant les premières manches de Coupe du monde. L’an dernier, Thibau Nys (Belgique) et Fem van Empel (Pays-Bas) avaient décroché le titre. Les deux champions tenteront de rééditer cette performance cette année.

Le palmarès des championnats d’Europe de cyclo-cross

Le programme des championnats d’Europe de cyclo-cross 2025

Samedi 8 novembre :

11 h 00 : Femmes Junior

13 h 00 : Hommes U23

15 h 00 : Femmes Élite

Dimanche 9 novembre :

11 h 00 : Hommes Junior

13 h 00 : Femmes U23

15 h 00 : Hommes Élite

Les favoris des championnats d’Europe de cyclo-cross 2025

Femmes :





Fem van Empel (Pays-Bas) ★★★





Lucinda Brand (Pays-Bas) ★★





Sara Casasola (Italie) ★





Hommes :

Thibau Nys (Belgique) ★★★





Michael Vanthourenhout (Belgique) ★★





Joris Nieuwenhuis (Pays-Bas) ★





Pim Ronhaar (Pays-Bas) ★





Comment suivre les championnats d’Europe de cyclo-cross 2025 à la TV ?

Les championnats d’Europe de cyclo-cross seront à suivre les antennes d’Eurosport.