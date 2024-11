Fem Van Empel et Thibau Nys sont devenus champions d’Europe de Cyclo-cross ce dimanche à Pontevedra en Espagne.

C’est Thibau Nys qui a remporté les Championnats d’Europe Elite 2024 à Pontevedra (Espagne). L’athlète belge a pris la tête dans les dernières étapes de la course et a donné vie à un face-à- face passionnant avec l’Espagnol Felipe Orts, dans une course âprement disputée et spectaculaire devant les 9 000 spectateurs qui se sont pressés sur le circuit de la ville galicienne. Avant le départ de la course principale du programme des championnats, une minute de silence a été observée en mémoire, solidarité et sympathie envers les victimes et les personnes affectées par les inondations à Valence.

Immédiatement après le départ, ce sont les coureurs belges qui ont imposé leur rythme jusqu’à la mi-course où Orts a créé la sélection à laquelle seul Nys a résisté après plusieurs attaques. Dans le dernier tour, l’Espagnol n’a pas pu suivre le rythme imposé par Nys et a terminé à la deuxième place. Le podium est complété par un autre Belge, Eli Iserbyt, qui termine à 9 secondes.

Fem Van Empel conserve son titre

Le podium était entièrement néerlandais chez les femmes élites, la victoire revenant à la championne du monde en titre Fem van Empel. La championne d’Europe 2023 a devancé au sprint ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvardo, déjà deuxième en 2023 juste derrière Van Empel, et Lucinda Brand, avec lesquelles elle avait pris l’avantage à la mi-course.

Un an après son succès à Pont-Château, le Belge Jente Michiels s’est à nouveau imposé chez les U23 au terme d’un face-à-face passionnant avec l’Italien Filippo Agostinacchio, deuxième, et le Néerlandais Haverdings, victime d’un accident mécanique à quelques centaines de mètres de l’arrivée, laissant la troisième marche du podium au Français Aubin Sparfel. Chez les femmes U23, la victoire est revenue à la Française Célia Gery qui, après avoir remporté le titre mondial et européen chez les juniors l’année dernière, a confirmé sa position de leader dans la catégorie supérieure. La Française s’est imposée au terme d’un sprint très serré où elle a devancé les autres favorites de la course : Marie Schreiber (Luxembourg) et Leonie Bentveld (Pays-Bas).

L’Italie domine la France sur le relais mixte

Victoire italienne chez les hommes juniors avec Mattia Agostinacchio qui s’est imposé en solitaire après avoir attaqué juste avant le départ du dernier tour du circuit rapide de Pontevedra. Derrière Agostinacchio, le podium est complété par l’Autrichien Valentin Hofer, deuxième à 8”, et Mats Vanden Eynden (Belgique), qui franchit la ligne d’arrivée à 10”.

La journée de Pontevedra s’est ouverte avec la course des femmes juniors, remportée avec autorité par la Suissesse Anja Grossman qui, au terme d’une course particulièrement disputée, a devancé au sprint la Tchèque Barbora Bukovska et l’Italienne Giorgia Pellizotti. A Pontevedra, samedi, le titre européen du Team Relay a également été décerné et a vu le succès de l’Italie. Deuxième position pour la France, championne en titre (Aubin Sparfel, Remi Lelandais, Theophile Vassal, Celia Gery, Lise Revol et Helene Clauzel), troisième place pour l’équipe locale, l’Espagne. La prochaine édition des Championnats d’Europe de Cyclo-cross aura lieu à Middelkerke (Belgique) du 7 au 9 novembre 2025.