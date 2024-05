Wout Poels (Bahrain-Victorious) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Hongrie. Au programme de ce dernier jour de course, les coureurs devaient escalader à quatre reprises l’ascension de Pécs (2,3 km à 8,7%). Dans le dernier kilomètre, Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) accélère, mais Thibau Nys fait l’effort pour revenir sur le champion d’Allemagne. Revenu de l’arrière, Wout Poels lance le sprint et s’impose devant Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team) et Emmanuel Buchmann. 4ᵉ de l’étape, Nys remporte le classement général devant Buchmann et Poels.

Wout Poels wins the final stage of Tour de Hongrie! Thibau Nys takes home the GC and wins his first ever stage race. #Tourdehongriehttps://t.co/kYgNCeCJnR pic.twitter.com/iJZjx0oI5O — Eemeli (@LosBrolin) May 12, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Hongrie

Wout Poels Damien Howson Emmanuel Buchmann

Results powered by FirstCycling.com