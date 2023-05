Le Tour de Hongrie 2023 début ce mercredi 10 mai. Les meilleurs sprinters mondiaux seront au départ avec Jakobsen, Groenewegen ou encore Ewan. Voici le parcours et les favoris de cette 44ème édition.

La 44ème édition du Tour de Hongrie s’élance ce mercredi 10 mai. Cette année, les coureurs s’élanceront pour trois étapes de sprint et deux étapes vallonnées. Créée en 1925, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Eddie Dubar (Ineos Grenadiers) s’était imposé devant Oscar Rodriguez (Movistar Team) et Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team). Cette année, Max Poole (Team DSM) et Egan Bernal (Ineos Grenadiers) seront parmi les favoris.

Le parcours du Tour de Hongrie 2023

1ʳᵉ étape : Szentgotthárd → Szentgotthárd (168.6 km)

Cette première étape de Tour de Hongrie ne devrait pas échapper aux sprinters. Malgré deux GPM dans la première moitié de l’étape, les 80 derniers kilomètres seront plats. Un sprint massif est attendu dans les rues de Szentgotthárd.

2ème étape : Zalaegerszeg → Keszthely (175.3 km)

Comme lors de la première étape, deux GPM seront au programme, mais ils ne sont pas assez longs et pentus pour créer des différences. Pour la deuxième journée consécutive, ce sont les sprinters qui vont se jouer la victoire.

3ème étape : Kaposvár – Pécs (179.9 km)

Première arrivée au sommet de ce Tour de Hongrie. Les puncheurs et les grimpeurs se disputeront la victoire d’étape au sommet de la dernière difficulté à Pécs (2,3 km à 8,6%).

4ème étape : Martonvásár – Dobogókő (206.4 km)

Une nouvelle étape vallonnée attend les coureurs pour ce 4ème jour de course. Après avoir grimpé le Két-Bükkfa (6,9 km à 5,5%) à mi-parcours, l’ascension de Pilisszanto (2 km à 8,8%) sera à monter à trois reprises avant la dernière ascension roulante du Dobogókő (10,9 km à 4,3%).

5ème étape : Budapest – Budapest (150 km)

Au programme de cette dernière étape, 16 tours de circuit au cœur de la capitale hongroise, Budapest. Un sprint massif viendra clôturer cette 44ème édition du Tour de Hongrie.

Les favoris du Tour de Hongrie 2023

Max Poole (Team DSM)

4ème du Tour de Romandie, il est en forme.

Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

4ème d’Eschborn-Frankfurt, le Suisse tentera de jouer les premiers rôles.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

8ème du Tour de Romandie, il tentera de monter en puissance.

Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team)

Vainqueur du Tour de Hongrie en 2021, il sera l’un des outsiders.

Oscar Onley (Team DSM)

Le jeune britannique sera l’un des outsiders.

Luke Plapp (Ineos Grenadiers)

2ème de l’UAE Tour, le champion d’Australie sera à surveiller.

Comment suivre le Tour de Hongrie 2023 ?

L’épreuve ne sera pas diffusée en direct à la télévision. Toutes les étapes seront à suivre en différé le lendemain matin à 8 h 30 sur Eurosport 2.