Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Hongrie. Dans l’ascension finale de Gyöngyös-Kékestető (12,1 km à 5,6%), Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) pensait avoir fait la différence, mais le champion d’Allemagne s’est fait déborder dans les tout derniers mètres par Thibau Nys, qui s’impose devant Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Le puncheur belge fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

