Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Hongrie. Le Néerlandais s’est imposé au sprint juste devant Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Caleb Ewan (Lotto Dstny). Le final de l’étape a été marqué par une grosse chute à un kilomètre de l’arrivée. Plusieurs coureurs sont allés au sol dont Egan Bernal (Ineos Grenadiers), l’un des favoris de ce Tour de Hongrie 2023. Le Colombien a réussi à repartir quelques minutes plus tard. Dylan Groenewegen signe sa 3ème victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Hongrie