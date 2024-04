Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Romandie. Dans l’ascension finale de Salvan / Les Marécottes, les deux rescapés de l’échappée Thibau Nys et Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) résistent au retour du peloton. À 3 kilomètres de l’arrivée, Luke Plapp (Jayco-AlUla) attaque dans le peloton et parvient à revenir sur les deux hommes de tête. Dans un sprint à trois, c’est Thibau Nys qui s’impose au sommet devant Andrea Vendrame et Plapp. À 21 ans, le Belge décroche sa troisième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader.

Thibau Nys' FIRST World Tour win! 🥇🙌 The Lidl-Trek rider achieves the BIGGEST win of his career in Stage 2 of the Tour de Romandie! 👏👏👏#TDR2024 pic.twitter.com/JdlXnmplmA — Eurosport (@eurosport) April 25, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Romandie

Thibau Nys Andrea Vendrame Luke Plapp

