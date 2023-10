Les Championnats d’Europe de Cyclocross 2023 se tiendront sur le célèbre circuit de Coët-Roz, réputé parmi les meilleurs d’Europe. Avec des modifications par rapport aux éditions précédentes, le circuit promet une expérience visuelle spectaculaire et des défis techniques pour les athlètes. Découvrez les détails techniques et le programme complet de l’événement.

Le Circuit de Coët-Roz : Une évolution spectaculaire

Le circuit de Coët-Roz, déjà reconnu comme l’un des meilleurs terrains de Cyclo-Cross en Europe, a subi des modifications majeures pour les Championnats d’Europe 2023. Comparé aux tracés des Championnats d’Europe 2016 et du Monde 2004, le nouveau design est non seulement plus visuel, mais aussi plus spectaculaire. Cette transformation vise à offrir un équilibre parfait entre le sport et le spectacle, tout en étant adapté aux exigences médiatiques modernes. Le résultat ? Un parcours qui teste véritablement les compétences des cyclistes tout en offrant un spectacle inoubliable pour les fans.

Spécifications Techniques du Circuit

Longueur : 3000 m

3000 m Dénivelé : 100 m par tour

100 m par tour Route : 300 m

300 m Prairie : 2200 m

2200 m Sous-bois : 500 m

500 m Escaliers : 3 sections (15 m, 10 m, 5 m)

3 sections (15 m, 10 m, 5 m) Poste de dépannage : Double

Le circuit peut être divisé en trois sections distinctes :

Une section initiale à la fois physique et technique, marquée par de nombreux changements de rythme. Une section intermédiaire permettant la récupération, rapide, avec un passage au point le plus bas du circuit et un escalier. Une dernière section exigeante avec une montée vers la ligne d’arrivée, souvent décisive pour le résultat final.

Programme des Championnats d’Europe Cyclocross 2023

Vendredi 3 novembre :

15h15 : Relai mixte

Samedi 4 novembre :

11h00 : Junior Femmes

13h30 : U23 Hommes

15h00 : Elite Femmes

Dimanche 5 novembre :