Comme Fem van Empel quelques heures plus tôt, Michael Vanthourenhout a conservé son titre de champion d’Europe de Cyclo-cross.

Michael Vanthourenhout va garder son maillot de champion d’Europe de Cyclo-cross une année de plus. Ce dimanche, sur le circuit boueux de Pont-Château, le Belge s’est offert son deuxième titre européen consécutif après avoir maitrisé la course de bout en bout. À 29 ans, il devance le Britannique Cameron Mason, +07″ et Lars van der Haar (Pays-Bas), +19″. Premier Français, David Menut prend la 14ᵉ place à 2:52″.

Michael Vanthourenhout était le plus fort aujourd'hui : seul en tête dès le deuxième tour, le Belge conserve son titre de Champion d'Europe du cyclo-cross ! #lequipeVELO pic.twitter.com/jIqFAe7Kzi — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 5, 2023

Le classement des championnats d’Europe de Cyclo-cross