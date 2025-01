Amandine Fouquenet (Arkéa-B&B Hotels) a remporté, ce dimanche, les championnats de France de Cyclo-cross. Sur le circuit de Pontchâteau, la native de Vitré a fait la différence dans le dernier tour. Mais dans les derniers hectomètres, Célia Gery (AS Bike Racing) et Hélène Clauzel (Van Rysel CX Racing Team) parviennent à rentrer. Malgré le retour de ses concurrentes, Fouquenet lance le sprint la première et devient championne de France pour la deuxième fois de sa carrière après son titre obtenue en 2021, déjà à Pontchâteau. Elle devance Hélène Clauzel et Célia Gery.

Amandine Fouquenet est CHAMPIONNE DE FRANCE 2025 de cyclo-cross ! 🇫🇷🏆 pic.twitter.com/vB0l5PnJFS — ARKEA-B&B HOTELS (@arkeabbhotels) January 12, 2025

Le classement des championnats de France de Cyclo-cross Femmes 2025

Amandine Fouquenet Hélène Clauzel Célia Gery

