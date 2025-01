Clément Venturini (Arkéa-B&B Hotels) a remporté, ce dimanche, les championnats de France de Cyclo-cross 2025. Dès le premier tour de course, le coureur de la formation Arkéa-B&B Hotels, grand favori de la course, s’isole seul à l’avant. Il ne sera plus jamais revu par ses concurrents. Après avoir parfaitement géré son effort, Venturini décroche le septième titre de champion de France de Cyclo-cross de sa carrière. Sur le podium final, il devance Joshua Dubau (Van Rysel CX Racing Team), +21″ et Fabien Doubey (TotalEnergies), +39″. Après le titre d’Amandine Fouquenet quelques minutes plus tôt, Venturini permet à l’équipe Arkéa-B&B Hotels de réaliser le doublé.

Le patron français du cyclo-cross, c’est encore et toujours Clément Venturini ! Le coureur d’Arkéa-B&B Hotels décroche un 7e titre national à Pontchâteau devant Joshua Dubau et Fabien Doubey #LesRP pic.twitter.com/sSWcgt9WtJ — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 12, 2025

Le classement des championnats de France de Cyclo-cross Hommes 2025

Clément Venturini Joshua Dubau Fabien Doubey

