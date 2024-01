Ce dimanche à Camors, Clément Venturini est devenu champion de France de Cyclo-cross pour la sixième fois de sa carrière.

Clément Venturini portera le maillot de champion de France de Cyclo-cross une saison de plus. Le coureur de la formation Arkéa-B&B Hotels remettait son titre en jeu ce dimanche à Camors, dans le Morbihan. À la mi-course, Joshua Dubau et Clément Venturini s’isolent en tête de la course. Dans le huitième tour, Venturini est victime d’un saut de chaîne, mais parvient à revenir sur le champion de France 2022 à l’abord du dernier tour. Venturini fait parler sa pointe de vitesse et s’impose au sprint devant Joshua Dubau. Le natif de Villeurbane devient champion de France pour la sixième fois de sa carrière. Théo Thomas complète le podium.

La réaction de Clément Venturini :

“Chaque année, je prends le départ du Championnat de France comme si je ne l’avais pas remporté. Il est normal pour certains que je gagne cette course, mais il serait aussi normal que je la perde. Rien n’est écrit d’avance dans le sport. Chaque victoire sur le Championnat de France est importante pour moi, et en toute honnêteté, celui-ci m’apporte beaucoup d’émotions, en premier lieu pour ma nouvelle équipe ARKEA-B&B HOTELS, mais aussi à titre personnel. Je me suis mis dans ma bulle de suite. J’ai fait ma course sans me soucier des autres concurrents. Je me suis dit, c’est une heure, un contre-la-montre et tu fais ta course ».

« J’ai rencontré à un moment donné un souci mécanique. Je pensais que Joshua Dubau allait en profiter. Moi, de mon côté, je n’ai pas baissé les bras. Je suis revenu sur lui, et à cet instant-là, dans mon esprit, c’était tout pour le sprint. J’ai dépensé beaucoup d’énergie après mon saut de chaîne, mais cela m’a donné aussi de la rage. Je ne voulais pas lâcher. Ce titre-là, je le place très haut. Au niveau émotionnel, il a une grosse importance. Rémi (Lelandais) est 2ᵉ, Amandine et Anaïs sont sur le podium aussi… C’est un gros week-end pour ARKEA-B&B HOTELS. Maintenant place aux épreuves internationales, et notamment le Championnat du Monde, le 4 février, à Tabor, en République Tchèque. Je l’ai déjà dit, si je pouvais finir ma carrière avec une médaille au niveau international, ce serait pour moi en quelque sorte le Graal en cyclo-cross.”

Le classement des championnats de France de Cyclo-cross Hommes

Clément Venturini Joshua Dubau Théo Thomas

Chez les femmes, Hélène Clauzel a également conservé son titre de championne de France en s’imposant devant Amandine Fouquenet et Anaïs Morichon.

Le classement des championnats de France de Cyclo-cross Femmes