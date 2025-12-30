Alors qu’elle vient de dévoiler son nouveau maillot, voici la présentation de l’équipe Visma | Lease a Bike 2026.

Après une saison 2024 sans avoir remporté un seul Grand Tour (alors qu’elle avait remporté les trois en 2023), la formation Visma | Lease a Bike a de nouveau gouté à la victoire en 2025 en remportant le Giro avec Simon Yates et La Vuelta avec Jonas Vingegaard. En juillet, le Danois a pris la 2ème place sur le Tour de France, derrière l’intouchable Tadej Pogacar. Malgré cela, l’écart de points UCI se creuse inexorablement au classement par équipe chaque saison entre la formation UAE, solide première, et la Visma, première des « autres » équipes du peloton.

Les recrues 2026 de la Visma | Lease a Bike

L’équipe Visma | Lease a Bike a été plutôt discrète sur le marché des transferts. La formation néerlandaise misé sur des coureurs expérimentés avec l’arrivée de Bruno Armirail et de Filippo Fiorelli ou encore Owain Doull. Deux jeunes arrivent en provenance de l’équipe développement avec l’Italien Pietro Mattio et le Belge Tim Rex. La Visma | Lease a Bike perd des coureurs importants de son effectif avec les départs d’Olav Kooij, Tiesj Benoot ou encore Dylan van Barle.

Le maillot 2026 de la Visma | Lease a Bike

L’équipe Visma | Lease a Bike conserve son maillot jaune emblématique, rehaussé de détails noirs qui apportent contraste et dynamisme au design. Ce jaune éclatant assure une visibilité optimale à l’équipe. Des motifs subtils, évoquant les poils d’abeille, sont intégrés au tissu, symbolisant la force collective et l’esprit d’équipe qui caractérisent l’équipe Visma | Lease a Bike. Ce kit a été développé en collaboration avec Nimbl, renforçant ainsi un partenariat déjà existant. Déjà fournisseur des chaussures de cyclisme de l’équipe, Nimbl propose désormais également des vêtements techniques haute performance.

L’effectif 2026 de la Visma | Lease a Bike