Après la fusion entre Intermarché-Wanty et la Lotto, voici la présentation de l’équipe Lotto-Intermarché 2026. 

La formation Lotto-Intermarché est née cet hiver de la fusion des deux équipes belges : Lotto et Intermarché-Wanty. Après avoir formulé le projet de fusion mi-octobre et après avoir obtenu le feu vert de l’UCI en décembre, l’équipe belge évoluera dans les rangs World Tour pour les trois prochaines saisons.

Les recrues 2026 de Lotto-Intermarché

Biniam Girmay, coureur phare de la formation Intermarché-Wanty ces dernières années, ne sera pas de la fusions. L’Érythréen a rejoint la NSN Cycling Team. La Lotto-Intermarché aura trente coureurs dans son effectif pour 2026. La formation acueille trois jeunes de la Lotto Development Team et deux jeunes de l’équipe Wanty – Nippo – ReUz. L’Australien Matthew Fox arrive en provenance du Veloce Club Rouen 76.

Les coureurs clés : Arnaud De Lie, Lennert van Eetvelt, Jarno Widar.

Le maillot et le vélo 2026 de Lotto-Intermarché

Partenaire de la formation Lotto depuis 2024, Orbea fournira les vélos à la formation Lotto-Intermarché. Cube, qui fournissait le matériel à l’équipe Intermarché-Wanty reste dans les pelotons en équipant désormais la TotalEnergies. Le maillot d’Intermarché-Wanty reprend presque le même design que celui porté par la formation Lotto en 2025, avec l’arrivée du sponsor titre Intermarché à l’avant et l’arrière du maillot.

L’effectif 2026 de la Lotto-Intermarché

  • Toon Aerts
  • Huub Artz
  • Jenno Berckmoes
  • Cédric Beullens
  • Vito Braet
  • Lars Craps
  • Jasper De Buyst
  • Arnaud De Lie
  • Steffen De Schuyteneer
  • Matthew Fox
  • Joshua Giddings
  • Sébastien Grignard
  • Matys Grisel
  • Simone Gualdi
  • Mathieu Kockelmann
  • Milan Menten
  • Robin Orins
  • Lorenzo Rota
  • Jonas Rutsch
  • Liam Slock
  • Lionel Taminiaux
  • Reuben Thompson
  • Luca van Boven
  • Taco van der Hoorn
  • Lennert van Eetvelt
  • Roel van Sintmaartensdijk
  • Baptiste Veistroffer
  • Jarno Widar
  • Georg Zimmermann
  • Felix Ørn-Kristoff