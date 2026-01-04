Après la fusion entre Intermarché-Wanty et la Lotto, voici la présentation de l’équipe Lotto-Intermarché 2026.

La formation Lotto-Intermarché est née cet hiver de la fusion des deux équipes belges : Lotto et Intermarché-Wanty. Après avoir formulé le projet de fusion mi-octobre et après avoir obtenu le feu vert de l’UCI en décembre, l’équipe belge évoluera dans les rangs World Tour pour les trois prochaines saisons.

Les recrues 2026 de Lotto-Intermarché

Biniam Girmay, coureur phare de la formation Intermarché-Wanty ces dernières années, ne sera pas de la fusions. L’Érythréen a rejoint la NSN Cycling Team. La Lotto-Intermarché aura trente coureurs dans son effectif pour 2026. La formation acueille trois jeunes de la Lotto Development Team et deux jeunes de l’équipe Wanty – Nippo – ReUz. L’Australien Matthew Fox arrive en provenance du Veloce Club Rouen 76.

Les coureurs clés : Arnaud De Lie, Lennert van Eetvelt, Jarno Widar.

Le maillot et le vélo 2026 de Lotto-Intermarché

Partenaire de la formation Lotto depuis 2024, Orbea fournira les vélos à la formation Lotto-Intermarché. Cube, qui fournissait le matériel à l’équipe Intermarché-Wanty reste dans les pelotons en équipant désormais la TotalEnergies. Le maillot d’Intermarché-Wanty reprend presque le même design que celui porté par la formation Lotto en 2025, avec l’arrivée du sponsor titre Intermarché à l’avant et l’arrière du maillot.

L’effectif 2026 de la Lotto-Intermarché