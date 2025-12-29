La formation Décathlon CMA CGM revoit ses objectifs à la hausse pour la saison 2026. Voici la présentation de l’équipe.

Avec l’arrivée de CMA CGM comme partenaire titre, l’équipe Décathlon change d’identité et de dimension. L’équipe française va disposer d’un budget plus consèquent dans le but de performer et réduire l’écart avec les meilleures équipes mondiales. En 2025, la formation a facilement terminé meilleure équipe française en prenant la 7ème place du classement UCI par équipe, devant la formation Ineos Grenadiers notamment.

Les recrues 2026 de la Décathlon CMA CGM

Après le départ de Sam Bennett, l’équipe française accueille un sprinter de classe mondiale dans ses rangs : Olav Kooij. Excellent sprinter capable de briller sur les classiques, le Néerlandais sera une excellente carte pour la Décathlon CMA CGM. Tiesj Benoot arrive également en provenance de la formation Visma | Lease a Bike. 5ème et meilleur jeune de la dernière Vuelta, Matthew Riccitello renforce l’équipe en montagne aux côtés des autres leaders : Paul Seixas et Felix Gall.

Les coureurs clés : Olav Kooij, Paul Seixas, Félix Gall.

Le maillot et le vélo 2026 de la Décathlon CMA CGM

Comme ces deux dernières saisons, les coureurs rouleront sur des vélos Van Rysel avec le polyvalent RCR R, le modèle aéro, le RCR-F, mais aussi le RCR-X, le vélo de CLM. Avec l’arrivée de CMA CGM, le maillot change de couleurs avec une touche de rouge sur le bas du maillot.

L’effectif 2026 de la Décathlon CMA CGM