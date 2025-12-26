Avec l’arrivée de Remco Evenepoel, la Red Bull Bora-Hansgrohe change de dimension. Voici la présentation de l’équipe 2026.

Malgré un très gros mercato l’hiver dernier, la formation Red Bull Bora-Hansgrohe a été plutôt décevante en 2025 avec « seulement » une sixième place au classement UCI. Maxim Van Gils et Laurence Pithie, deux recrues phares, ont connu une saison délicate. Provisoirement suspendu par l’UCI, Oier Lazkano n’as presque pas couru de l’année. Avec un Primoz Roglic sur le déclin, Florian Lipowitz a brillement endossé le rôle de leader sur le Tour de France en terminant 3ème et meilleur jeune. 4ème et 6ème de La Vuelta avec, respectivement, Jai Hindley et Giulio Pellizzari, l’équipe allemande dispose de nombreuses cartes capables de jouer le podium sur un Grand Tour mais peine à performer sur les classiques.

Les recrues de la Red Bull Bora-Hansgrohe

Remco Evenepoel est la recrue phare de la formation allemande. Capable de performer sur tous les terrains, le Belge sera aligné sur le prochaine Tour de France comme co-leader aux côtés de Florian Lipowitz. Mattia Cattaneo suit Evenepoel et rejoint la Red Bull Bora-Hansgrohe. Roger Adria, Gianni Vermeersch ou encore Arne Marit arrivent également tout comme trois coureurs de l’équipe développement dont le Français Adrien Boichis, champion du monde Espoirs de VTT short track.

Les coureurs clés : Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Primoz Roglic.

Le maillot de la Red Bull Bora-Hansgrohe 2026

Le nouveau maillot s’inscrit dans la continuité du design des dernières années. Après le bleu Racing dominant de 2024 et une palette de couleurs plus équilibrée avec une présence accrue de blanc en 2025, un bleu Dynamic plus clair apporte des touches de fraîcheur à la couleur de base claire. Cette combinaison de couleurs a été initialement présentée avec l’édition limitée Tour de France, un modèle immédiatement reconnaissable qui franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Les épaules d’un bleu éclatant deviennent un élément distinctif : nettes, visibles et uniques au sein du peloton.

L’effectif de la Red Bull Bora-Hansgrohe 2026