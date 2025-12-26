Andy Schelck rejoint son frère Franck au sein de l’équipe Lidl-Trek. Le vainqueur du Tour de France 2010 occupera le poste de manager général adjoint.

Lidl-Trek a annoncé la nomination d’Andy Schleck au poste de manager général adjoint. Dans ses nouvelles fonctions, le Luxembourgeois travaillera sur les aspects sportifs et commerciaux de l’organisation, apportant son soutien aux coureurs, au personnel et à la direction, tandis que l’équipe poursuit la construction de ses ambitions à long terme. L’un des coureurs de Grands Tours les plus titrés de sa génération, Schleck a remporté le classement général du Tour de France 2010 et est monté sur le podium à deux autres reprises, en plus d’une deuxième place au Giro d’Italia. Son palmarès comprend également trois victoires d’étape sur le Tour de France, trois titres nationaux et une victoire dans un Monument, Liège-Bastogne-Liège.

Après avoir pris sa retraite de la compétition professionnelle en 2014, Schleck s’est tourné vers le secteur commercial du cyclisme, ouvrant ses propres magasins de vélos. Il a entraîné une équipe féminine junior et présidé le Tour du Luxembourg, acquérant ainsi une précieuse expérience en matière de développement des athlètes, d’organisation d’événements et de leadership d’équipe.

Les frères Schleck de retour

Andy et son frère Frank ont ​​formé l’un des duos les plus emblématiques du cyclisme durant leurs carrières respectives, et ils se retrouvent aujourd’hui chez Lidl-Trek, l’équipe où ils ont tous deux terminé leur parcours dans le peloton. Tandis que Frank Schleck soutient le programme féminin au sein du comité des directeurs sportifs, le rôle d’Andy en tant que manager adjoint sera axé sur l’accompagnement des ambitions de Lidl-Trek sur les Grands Tours, le mentorat des coureuses du classement général et la contribution au développement stratégique global de l’équipe.

Andy Schleck :

« Avant d’accepter ce poste, j’ai aussi dû y réfléchir sérieusement, pour voir si j’en étais capable et si je voulais relever ce défi. Je ne suis pas là par hasard. Je suis là parce que je connais encore l’essence même de ce sport. Je sais ce que signifie porter le maillot jaune, ressentir la pression des réunions dans le bus, les longues heures sous la chaleur. C’est un défi de taille, mais c’est quelque chose que je souhaite vraiment faire pour contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’équipe. Je crois fermement au travail d’équipe et au leadership. Ces dernières années, j’ai toujours su fédérer et construire des équipes performantes. Pour remporter les prochaines saisons, le noyau dur de l’équipe est primordial et je tiens à le préserver. »

« Notre objectif est de définir les standards de demain et je suis convaincu de pouvoir y contribuer.L’équipe possède une riche histoire. J’ai moi-même couru ici lorsque Luca était mon directeur sportif, avant qu’il ne devienne directeur général. Forts de cet héritage, et grâce aux ressources et aux coureurs que nous intégrons, nous ne pouvons que progresser. Nous ne pouvons garantir ni victoires ni résultats, mais nous garantissons un professionnalisme irréprochable au quotidien et je suis persuadé que si nous continuons sur cette voie, les résultats suivront. »