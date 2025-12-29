Mathieu van der Poel a remporté le X²O Badkamers Trofee de Leonhout. Alors qu’il était dans le match, Wout van Aert a crevé à deux reprises.

La cinquième manche du X²O Badkamers Trofee avait lieu ce lundi à Leonhout, en Belgique. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a enchainé une douzième victoire consécutive. La Néerlandaise a distancé Kristýna Zemanová (VIF Cycling Team) dans les derniers hectomètres de course. Manon Bakker (Crelan-Corendon) complète le podium du jour. Vainqueur des cinq premières manches, Brand conforte sa place de leader.

Le classement du X²O Badkamers Trofee de Loenhout Femmes

Lucinda Brand Kristýna Zemanová Manon Bakker

MVDP vainqueur, Van Aert malchanceux

Dès le troisième tour de course, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) dynamite la course et seul Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) parvient à suivre la roue du Belge. Dans le tour suivants, Wout van Aert est victime d’une crevaison au plus mauvais moment et laisse filer MVDP vers la victoire. Reparti dans le groupe de chasse pour la deuxième place, Van Aert crève une deuxième fois au même endroit. Le champion du monde s’impose en solitaire devant son coéquipier Niels Vandeputte et Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team). Wout van Aert prend la 10ème place.

🚵🇧🇪 | Een lekke band voor Wout van Aert! 😖😖😖 Wat een pech en wat zonde voor de wedstrijd. 📺 Stream cross op HBO Max pic.twitter.com/5FU3GSBFWO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 29, 2025

Le classement du X²O Badkamers Trofee de Loenhout

Mathieu van der Poel Niels Vandeputte Joris Nieuwenhuis

