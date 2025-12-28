Alors qu’elle enchaîne les podiums ces derniers jours, Amandine Fouquenet s’est engagée avec la Pauwels Sauzen Altez Industriebouw.

Outre Leonie Bentveld et Shanyl Deschoesitter, l’équipe du manager Jurgen Mettepenningen accueille une troisième femme dans son équipe de cyclo-cross. Dès le 1er janvier, Amandine Fouquenet portera le maillot de Pauwels Sauzen Altez Industriebouw. La championne de France se retrouvait sans équipe à partir du 31 janvier suite à la disparition d’Arkéa – B&B Hotels.

Membre de la formation bretonne depuis 2020, Fouquenet n’as pas encore trouvé d’équipe pour la saison 2026 sur route. La native de Vitré portera le maillot de la Pauwels pour la première fois lors du Superprestige de Gullegem, le 3 janvier.