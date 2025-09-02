A Lille, au cœur des Flandres françaises, terre de vent, de pavés et d’exigence, la gamme est conçue et assemblée avec une ambition affichée : rejoindre le top 5 mondial des marques de vélos. La méthode : faire parler la science… au service du terrain. Le cœur de ce soutien, c’est une carte à trois atouts qui couvre tous les scénarios d’une saison WorldTour.

Trois vélos, trois plateformes, pour tous les terrains

En montagne, le RCR‑R Pro est l’outil des jours qui se gagnent au dénivelé. “Aerolight, born to win” : moins de 7 kg monté grâce à un carbone haut module 800/1000, une rigidité concentrée au boîtier et à la douille pour convertir chaque attaque en vitesse, et une géométrie compacte qui rend le vélo nerveux dans les lacets. La câblerie est intégrée, les freins sont à disque uniquement pour la constance au freinage, et la tige de selle ronde privilégie la légèreté et la simplicité. Sur une arrivée au sommet, quand on danse sur les pédales et qu’il faut des relances explosives, c’est la réponse immédiate qui compte: le RCR‑R Pro est pensé pour ça, sans compromis aéro superflu.

Dans le vent ou sur un final rapide, la feuille de route change. Le RCR‑F, c’est l’allié des étapes vallonnées et des classiques roulantes, quand la vitesse de croisière doit rester haute et propre. Légèrement plus lourd (environ 7,2–7,4 kg selon montage), il mise sur l’aéro utile : tubes profilés Kamm‑tail et sections inspirées NACA, câblerie 100% intégrée, cockpit/potence/câbles pensés comme un bloc, tige de selle aéro et roues hautes (50–60 mm). La géométrie, agressive mais plus tolérante que celle du RCR‑R Pro, sécurise les descentes rapides et la stabilité en vent de trois‑quarts. Résultat: on tient des wattages élevés sur la durée. Sa devise résume la promesse : “Beat the Wind”.

Face au chrono, chaque seconde pèse lourd : place au XCR. Ici, le poids passe derrière l’aérodynamisme (souvent >8 kg selon montage), au profit d’un cadre/fourche optimisés en soufflerie, d’un passage de câbles et de freins totalement intégré, et d’un poste de pilotage avec prolongateurs réglables pour verrouiller la position. Les profils de tubes sont larges et tranchants dans le cadre des normes UCI; l’association avec des roues profilées, jusqu’à la roue lenticulaire arrière si le règlement le permet, vise la stabilité à très haute vitesse. Géométrie spécifique (avant rabaissé, angles dédiés) et rigidité orientée maintien de puissance: du CLM individuel au TTT, c’est l’arme pour sauver des secondes sans cramer d’allumettes.

Une communication entre coureurs, mécanos et Van Rysel

Ce triptyque n’est pas figé, il vit au rythme des retours terrain. Les coureurs remontent leurs sensations sur la rigidité latérale en danseuse, la tenue en bordures, la tolérance du poste d’assise sur les longues journées. Les mécanos, eux, jugent l’accessibilité de l’intégration et la fiabilité sous la pluie. Ces données repartent aussitôt vers le bureau d’études, et les ajustements reviennent sur les vélos : c’est la boucle courte qui fait la force du soutien.

Des partenaires de haut niveau y contribuent: Swiss Side pour affiner l’aéro réelle, Deda pour l’intégration cockpit et la précision du poste de pilotage, et des acteurs de l’aéronautique française pour le choix des matériaux et la rigueur d’essais. Objectif : des gains concrets, validés par le chrono et par la facilité d’usage au quotidien.

Soutenir une équipe, c’est aussi l’équiper de la tête aux pieds. Van Rysel fournit vélos, casques, lunettes et textiles la panoplie intégrale vue dans le peloton.

“Conçus et assemblés à Lille” n’est pas un slogan

C’est une proximité qui accélère les cycles de test et garantit la cohérence produit. Et ce qui est éprouvé en course se décline pour le public : mêmes partis pris design, même logique d’intégration, mêmes objectifs de vitesse utile. L’amateur retrouve en magasin et en ligne l’ADN des machines du WorldTour.

Reste une précision d’usage, essentielle pour respecter les rôles. L’équipe s’appelle Decathlon–AG2R La Mondiale; les vélos et l’équipement sont signés Van Rysel. On parle bien de vélos Van Rysel, une identité forte assumée par la marque, qui revendique ses racines lilloises et son lien avec les Flandres, terre de cyclisme par excellence.

Voilà comment Van Rysel soutient une équipe WorldTour : en alignant produits, ingénierie et partenariats autour d’un seul fil conducteur, la performance en conditions réelles. Trois plateformes le RCR‑R Pro pour les cols, le RCR‑F pour l’aéro et le XCR pour le chrono. Le tout avec une conviction : la vitesse qui compte est celle que l’on contrôle, du bus de course à la ligne d’arrivée.

Article réalisé en partenariat avec Van Rysel.