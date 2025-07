Pour ces pastilles d’hydratation, l’équipe a minutieusement choisi chaque forme d’ingrédient actif. Prenez le magnésium : au lieu d’utiliser l’oxyde de magnésium classique (qui passe souvent directement dans les toilettes), ils ont opté pour le bisglycinate. Cette forme « chélatée » signifie que le magnésium voyage accroché à la glycine, un acide aminé qui lui sert de passeport pour franchir sans encombre la paroi intestinale. Même logique pour le calcium : le malate de citrate reste parfaitement soluble dans l’estomac, évitant ces précipités blanchâtres qui rendent d’autres formes de calcium difficiles à absorber.

Chaque pastille délivre exactement 1 100 mg d’électrolytes dans une solution hypotonique, autrement dit, moins concentrée que notre sang (sous les 280 milliosmoles par litre). Cette caractéristique technique fait toute la différence : l’intestin absorbe ces liquides moins denses beaucoup plus rapidement que les boissons isotoniques standard. Les bicarbonates de sodium et potassium ne se contentent pas de réhydrater : ils neutralisent activement l’acide lactique qui s’accumule dans les muscles pendant l’effort et peut provoquer cette sensation de « brûlure » qui nous est plus ou moins familière !

La formulation dépasse le simple remplacement des électrolytes perdus. La vitamine C naturelle (acide L-ascorbique) fait équipe avec le zinc pour créer un bouclier antioxydant efficace, tandis que les vitamines B2, B6 et B9, toutes sous leurs formes les plus actives que le corps utilise directement, dopent la production d’énergie au niveau cellulaire. Cette synergie couvre entre 15 et 40% des besoins quotidiens selon les nutriments, offrant un véritable coup de pouce métabolique.

Concrètement, une pastille dans 500 ml d’eau apporte 300 mg de sodium et 300 mg de potassium sous forme de bicarbonates anti-acidité, 56 mg de magnésium ultra-assimilable, 120 mg de calcium digeste, plus un cocktail de quatre vitamines et du zinc pour combattre le stress oxydatif généré par l’effort ou le quotidien.